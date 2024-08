PFAS-Alarm im benachbarten Kanton St. Gallen!

Stellt sich die Frage, wie man die „Ewigkeitschemikalie wieder aus der Erde kriegen kann? Die ernüchternde Antwort: Indem man sehr viel Geld in die Hand nimmt und die Böden über Jahrzehnte saniert. Bruno Damann, Vorsteher des Gesundheitsdepartements St. Gallen, fordert daher nichts weniger als einen „nationalen Aktionsplan“, zumal es die Problematik auch in anderen Kantonen gebe. Ebenfalls ein Thema ist PFAS in Vorarlberg, die Belastung hierzulande ist weit höher als im übrigen Österreich. Der SPÖ-Landtagsabgeordnete Martin Staudinger hat deshalb eine Landtagsanfrage eingereicht. In dieser will er u. a. wissen, wie stark die Kontamination genau ist und welche Maßnahmen ergriffen werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.