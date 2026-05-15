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Huge transfer fee!

Salzburg youngster heads to the Premier League

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15.05.2026 11:08
Jannik Schuster is moving to the Premier League.
Jannik Schuster is moving to the Premier League.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

The “Krone” had already reported that center back Jannik Schuster is expected to move to the English Premier League. The deal became official on Friday morning. Red Bull Salzburg can look forward to a hefty transfer fee. 

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The deal is done! Jannik Schuster, center back for FC Red Bull Salzburg, will be lacing up his boots for FC Brentford starting next season. The Tyrolean, who joined the Bulls in 2020 and secured a starting spot in the center of defense this season, is signing a long-term contract with the Premier League club. 

“Good conditions to make a name for himself in England as well”
The 19-year-old is thus the next center back, after Joane Gadou (to BVB), to leave Salzburg after this season. “Without Salzburg, this move to the Premier League wouldn’t have been possible,” Schuster says, expressing deep gratitude to his club, where he celebrated five league titles during his academy days and later gained further experience playing for FC Liefering and in the UEFA Youth League.

“Jannik has developed very well with us over the years and, with his physicality, has what it takes to make his mark in England as well,” said sporting director Marcus Mann, lavishing praise on Red Bull Salzburg’s soon-to-be former number 44. Mann himself can look forward to a hefty transfer fee for the club’s coffers. The Bulls are reportedly set to receive up to 20 million euros for Schuster. 

This article has been automatically translated,
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