Schmutzige Donau wird Problem für das Grundwasser

Aufgrund des Klimawandels und der zunehmenden Trockenheit könnte aus der Lebensader nun sogar ein ernstes Umweltproblem werden. Bisher drücke das Grundwasser nämlich an vielen Stellen nach oben und speiste Bäche und Flüsse. Jetzt dürfte aber vermehrt dreckiges Fließwasser in den Untergrund sickern und so auch in die leeren Grundwasserreservoirs gelangen, meinen die Fachleute vom Arbeitskreis für Quellen und Grundwasser der Deutschen Gesellschaft für Limnologie und vom Department für funktionelle und evolutionäre Ökologie an der Universität Wien.