Sie treiben die Barrierefreiheit auf den Gipfel

Skifahren und Wandern ist dank Freizeit-PSO auch mit Rollstuhl kein Problem. Verein bringt seit 20 Jahren behinderte Menschen auf Berge.
Ein Rollstuhl am Berg? Für viele passt das nicht zusammen. Denn das unwegsame Gelände und steinige Wanderwege sind nicht die optimale Umgebung für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Dass das aber ein Irrglaube ist, beweist der Verein Freizeit-PSO („Para Special Outdoorsports“) seit mittlerweile zwei Jahrzehnten.
„Wir finden für jeden, der einen Ausflug in die Berge unternehmen möchte, eine Lösung“, versichert Sabine Zach, Gründerin des Vereins. Behinderte Menschen, die im Winter mit Skiern über die Piste rasen oder sich im Sommer im Hochseilgarten vergnügen, gehören in der Region Schladming-Dachstein inzwischen zum Alltag.
Aktivitäten im Sommer und Winter
Anfangs hätte Zach aber nicht gedacht, dass ihr Angebot über viele Jahre hinweg so hohe Wellen schlagen würde: „Die Nachfrage war aber sofort groß, weil es keine anderen derartigen Aktivitäten für Menschen mit Behinderung gab.“ Als sie während eines Auslandsaufenthalts in Neuseeland als Freiwillige in einem Skigebiet mitarbeitete, kam sie zum ersten Mal mit Behindertensport in Berührung. Es folgte eine Ausbildung zur adaptiven Skitrainerin in Schottland und die Frage, warum es das Angebot in Österreich nicht gibt. Seither ermöglicht der Verein Berg-Aktivitäten der besonderen Art.
Ein barrierefreier Berg ist vielleicht schwierig, aber nicht unmöglich. Wir finden für jeden die passende Lösung.
Sabine Zach
Bild: Freizeit-PSO
Ziel ist es, Menschen mit Beeinträchtigungen wieder in die Gesellschaft zu inkludieren. Im Winter gelingt das etwa durch Bi- und Mono-Ski: „Viele Kinder weinen vor Freude, wenn sie endlich mit ihrer Familie über die Piste fahren können“, erzählt Zach. Im Sommer stehen dann Wandern und Ausflüge in der Region am Programm. Das Motto: „Geht nicht, gibt’s nicht!“
Erst kürzlich konnte der Verein zwei neue Sitzski anschaffen. Möglich ist das aber nur durch Spenden. Alle Informationen gibt es unter www.freizeit-pso.at.
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