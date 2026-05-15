Sie treiben die Barrierefreiheit auf den Gipfel

Aktivitäten im Sommer und Winter

Anfangs hätte Zach aber nicht gedacht, dass ihr Angebot über viele Jahre hinweg so hohe Wellen schlagen würde: „Die Nachfrage war aber sofort groß, weil es keine anderen derartigen Aktivitäten für Menschen mit Behinderung gab.“ Als sie während eines Auslandsaufenthalts in Neuseeland als Freiwillige in einem Skigebiet mitarbeitete, kam sie zum ersten Mal mit Behindertensport in Berührung. Es folgte eine Ausbildung zur adaptiven Skitrainerin in Schottland und die Frage, warum es das Angebot in Österreich nicht gibt. Seither ermöglicht der Verein Berg-Aktivitäten der besonderen Art.