Rapid angelt nach Wunsch-Stürmer von Hoff Thorup

Auch andere Klubs sind dran

Eine Einigung mit den Wienern ist noch nicht erzielt, aber die finale Entscheidung stehe bevor, heißt es. Neben den Wienern sollen auch Bröndby IF und der FC Kopenhagen Interesse am Angreifer zeigen. Laut dem dänischen Medium „Bold“ soll sich Adamsen aber schon für Rapid entschieden haben.