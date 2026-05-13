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Ablösefrei zu haben

Rapid angelt nach Wunsch-Stürmer von Hoff Thorup

Bundesliga
13.05.2026 17:58
(Bild: AFP/APA/Belga/VIRGINIE LEFOUR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hofft auf einen Landsmann! Tonni Adamsen ist 31 Jahre alt, ein echter Torjäger – und im Sommer ablösefrei zu haben.

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Für den dänischen Erstligisten Silkeborg IF erzielte er in dieser Saison in 37 Pflichtspielen 19 Treffer und steuerte sieben Assists bei. Im Sommer läuft der Vertrag von Adamsen nach vier Jahren aus, so ist der 31-jährige Stürmer aus Dänemark und Landsmann von Hoff Thorup Thema bei den Grün-Weißen. 

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Auch andere Klubs sind dran
Eine Einigung mit den Wienern ist noch nicht erzielt, aber die finale Entscheidung stehe bevor, heißt es. Neben den Wienern sollen auch Bröndby IF und der FC Kopenhagen Interesse am Angreifer zeigen. Laut dem dänischen Medium „Bold“ soll sich Adamsen aber schon für Rapid entschieden haben.

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