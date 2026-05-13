Fenstertage | Prächtiger Vorgeschmack

Fenstertage – da kann ein Großteil der Österreicher die Freizeit genießen. Auch wenn sich diesmal die Eisheiligen als unfreundlicher Gast breitmachen, dürfen sich die meisten über freie Tage ohne großen Berufs- oder Schulstress freuen. Dagegen können viele Mitarbeiter bei den wichtigsten heimischen Medien dieser Tage an Entspannung nicht einmal denken.
So wickelt der rundum so heftig gebeutelte ORF, bei dem beinahe täglich neue Baustellen auftauchen, in Wien ein Jahrzehnt-Highlight ab: Die Durchführung des hier gastierenden Song Contests ist, salopp gesagt, eine „ganz große Kiste“. Und man darf davon ausgehen, dass die ORF-Mannschaft, sieht man von diskutierbaren Entscheidungen bei Moderation und Zwischenprogramm etwa im ersten Halbfinale ab, diese Kiste ordentlich schultert.
Prächtiger Vorgeschmack. Wobei der ESC in Wien auch für das „Krone“-Team eine große Herausforderung darstellt. Seit Tagen flitzen unsere Reporterinnen und Reporter durch die Song-Contest-Hauptstadt und liefern auf allen Kanälen. Das tun neben Hunderten weiteren „Krone“-Journalisten in ganz Österreich auch unsere Sport-Kollegen gerade ganz intensiv, legen heute ein prächtiges 48-seitiges „Extra“ zur Fußball-WM vor. Viel Lesestoff für die Fenstertage und ein Vorgeschmack auf eine WM-Berichterstattung, wie sie die Österreicher noch nie erlebt haben.
Kommen Sie gut durch den Feiertag!
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