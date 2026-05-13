Fenstertage | Prächtiger Vorgeschmack

Fenstertage – da kann ein Großteil der Österreicher die Freizeit genießen. Auch wenn sich diesmal die Eisheiligen als unfreundlicher Gast breitmachen, dürfen sich die meisten über freie Tage ohne großen Berufs- oder Schulstress freuen. Dagegen können viele Mitarbeiter bei den wichtigsten heimischen Medien dieser Tage an Entspannung nicht einmal denken.

So wickelt der rundum so heftig gebeutelte ORF, bei dem beinahe täglich neue Baustellen auftauchen, in Wien ein Jahrzehnt-Highlight ab: Die Durchführung des hier gastierenden Song Contests ist, salopp gesagt, eine „ganz große Kiste“. Und man darf davon ausgehen, dass die ORF-Mannschaft, sieht man von diskutierbaren Entscheidungen bei Moderation und Zwischenprogramm etwa im ersten Halbfinale ab, diese Kiste ordentlich schultert.