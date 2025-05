Konversionstherapien: Verbot längst überfällig?

Zwischen Religionsfreiheit und Schutz vor seelischer Gewalt

Konversionstherapien finden in Österreich weiterhin statt, etwa in Form von sogenannten „Hagiotherapien“ – religiös begründeten Heilungsversuchen, die insbesondere in konservativ-gläubigen Milieus angeboten werden. Hier stellt sich die grundsätzliche Frage nach den Grenzen der Religionsfreiheit: Darf der Staat in religiös motivierte Angebote eingreifen, wenn sie nachweislich psychischen Schaden verursachen? Oder ist das Recht auf Glaubensausübung auch dann zu schützen, wenn es mit modernen medizinischen und menschenrechtlichen Standards kollidiert?