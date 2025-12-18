Einbrecher erschossen: Komplizin vor Gericht

„Ich war nur Mitläuferin“

Vor Gericht bekannte sich die Ungarin am Donnerstag zwar schuldig, behauptete aber, nur Mitläuferin gewesen zu sein. „Ich war verliebt und bin nur mit ihm mitgegangen.“ Sie sei bei den Einbrüchen dabei gewesen, habe aber selbst nie Beute mitgenommen. Allerdings ist sie auf dem Bild einer Überwachungskamera auf dem gestohlenen E-Scooter zu sehen. Wie hoch die angerichteten Schäden waren, lässt sich nicht genau sagen. Zwei Betroffene nannten keine Summen, in einem Fall waren es rund 2500 Euro.