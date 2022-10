Verschmutztes Grundwasser wird zum Politikum

„Problem lange ignoriert“

Anton Arzt, Grünen-Gemeinderat in Tillmitsch, sieht die Behörden in der Verantwortung: „Es ärgert mich, dass das Problem so lange ignoriert wurde. Die Landesregierung hat dafür zu sorgen, dass die Trinkwasserversorgung sichergestellt ist.“ Nun müssen so viele wie möglich an das öffentliche Wassernetz angeschlossen werden, sagt er.