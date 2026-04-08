DFB-Comeback nach Real-Gala? Das sagt Neuer!

Sehen wir Manuel Neuer für Deutschland bei der Fußball-WM im Sommer? Nach seinem starken Auftritt im CL-Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid werden die Rufe nach einem DFB-Comeback des 40-Jährigen wieder lauter. Neuer selbst möchte „das Thema gar nicht aufmachen“.
„Es müssen die besten Spieler zur WM, und Manu ist mit Abstand der beste Torhüter der Welt. Aus meiner Sicht musst du ihn mitnehmen“, fordert Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes gegenüber dem dem Nachrichtenportal t-online.
Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schlägt in dieselbe Kerbe: „Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft.“
Trotz der Forderungen glaubt Matthäus nicht an eine Rückkehr. „Ich weiß aber auch, dass das nicht passieren wird. Julian Nagelsmann wird diese Tür nicht aufmachen.“ Bereits zuvor hatte er erklärt, das Verhältnis zwischen Neuer und dem Bundestrainer sei „so zerschnitten“, „das kann der beste Schneider nicht mehr zusammennähen“.
Weitere Stimmen werden laut
Auch TV-Experte Jan-Aage Fjörtoft fordert ein Umdenken: „Wie kommst du auf diese Idee, wenn du Manuel Neuer jetzt siehst? Welches Land auf der ganzen Welt nimmt seinen besten Torwart nicht mit?“
Er ist überzeugt: „Wenn Nagelsmann ihn anruft und sagt: ‘Willst du mein erster Torwart sein?‘ Dann spielt er, das wissen wir alle.“
Neuer bleibt bei seiner Linie
Der Bayern-Star selbst will davon nichts wissen. „Wir brauchen das Thema gar nicht aufmachen. Wo haben wir denn gespielt heute?“, so Neuer.
Und weiter: „Wir reden jetzt nicht über die Nationalmannschaft. Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern.“
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