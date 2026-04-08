DFB-Comeback nach Real-Gala? Das sagt Neuer!

„Es müssen die besten Spieler zur WM, und Manu ist mit Abstand der beste Torhüter der Welt. Aus meiner Sicht musst du ihn mitnehmen“, fordert Ex-Weltmeister Benedikt Höwedes gegenüber dem dem Nachrichtenportal t-online.

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schlägt in dieselbe Kerbe: „Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft.“