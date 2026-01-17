Femizide und Gewalt: Hinsehen statt wegschauen

StoP zeigt, dass Veränderung im eigenen Umfeld beginnt. „Wir müssen gemeinsam die Entscheidung treffen, Gewalt nicht hinzunehmen, keine Täter-Opfer-Umkehr zuzulassen und klar zu zeigen, dass wir alle etwas gegen Gewalt sagen und tun können.“ Denn eines ist klar: Femizide sind keine Einzelfälle. Sie gehen uns alle an. Alle Informationen finden Sie hier.