Hotelbau trotz negativem Bescheid nicht vom Tisch

SP-Bürgermeister Alexander Scheutz hingegen ortet Willkür und eine Verzögerungstaktik. Der Hotelbau sei immerhin schon seit elf Jahren geplant. Scheutz: „Wir haben im April 2024 der Behörde ein 25-seitiges Dokument übermittelt. Damit wollten wir das öffentliche Interesse dokumentieren. Noch am selben Tag hat um 20 Uhr der Umweltanwalt des Landes bei der Umweltabteilung des Landes einen Antrag eingebracht. Es solle auch noch festgestellt werden, ob das Vorhaben im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe UVP-pflichtig ist.“ Statt der vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen dauerte es bis zur Bescheid-Ausstellung sieben Monate. „Die Behörde kommt auf 30 Seiten zum Schluss, dass keine UVP notwendig ist.“