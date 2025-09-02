Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gerichte entscheiden

Hotelbau trotz negativem Bescheid nicht vom Tisch

Oberösterreich
02.09.2025 10:00
Ob das ehemalige Amtshaus der Salinen umgebaut werden darf, entscheiden nun die Gerichte.
Ob das ehemalige Amtshaus der Salinen umgebaut werden darf, entscheiden nun die Gerichte.(Bild: Hörmandinger Marion)

In Hallstatt kämpfen die Investoren gegen den negativen Bescheid der Bezirksbehörde für den Umbau des ehemaligen Amtshauses der Salinen an. Sie drängen auf Anerkennung des öffentlichen Interesses an einem Beherbergungsbetrieb, damit würde das grüne Licht für die Projektumsetzung angehen.

0 Kommentare

Trotz des negativen Bescheids der Bezirksbehörde ist das Hotelprojekt „Salzamt“ in Hallstatt noch immer nicht vom Tisch. Wie berichtet, passt das Projekt nicht ins Landschaftsbild. Die Grandhotel Immobilien Verwaltungs GmbH (GIV) mit Sitz in Wien hat rechtliche Schritte gegen die Entscheidung eingeleitet. Sie hält 51 Prozent der Anteile der Hallstatt Hotelerrichtungs GmbH, den Rest die Gemeinde Hallstatt. Ziel vor Gericht ist die Anerkennung des öffentlichen Interesses an einem Umbau des ehemaligen Amtshauses der Salinen in ein Hotel mit 220 Betten.

Zitat Icon

Das Hotel würde in Hallstatt viele neue Arbeitsplätze schaffen und zur weiteren Erhöhung der Wertschöpfung aus dem Tourismus beitragen. 

Alexander Scheutz, SPÖ-Bürgermeister

So könnte trotz negativen Bescheids doch noch gebaut werden. „Wir haben schon so lange Interesse an dem Hotel. Es ist ein so schönes Projekt“, gibt sich GIV-Geschäftsführer Christian Meixner wegen des anhängigen Verfahrens gegenüber der „Krone“ wortkarg.

Lesen Sie auch:
2014 wurde das Amtsgebäude der Salinen verkauft. Der Bau eines Hotels ist nun in weite Ferne ...
Bau nicht genehmigt
Hotel stört Landschaftsbild der Touristenhochburg
29.08.2025

SP-Bürgermeister Alexander Scheutz hingegen ortet Willkür und eine Verzögerungstaktik. Der Hotelbau sei immerhin schon seit elf Jahren geplant. Scheutz: „Wir haben im April 2024 der Behörde ein 25-seitiges Dokument übermittelt. Damit wollten wir das öffentliche Interesse dokumentieren. Noch am selben Tag hat um 20 Uhr der Umweltanwalt des Landes bei der Umweltabteilung des Landes einen Antrag eingebracht. Es solle auch noch festgestellt werden, ob das Vorhaben im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe UVP-pflichtig ist.“ Statt der vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen dauerte es bis zur Bescheid-Ausstellung sieben Monate. „Die Behörde kommt auf 30 Seiten zum Schluss, dass keine UVP notwendig ist.“ 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
227.157 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
198.477 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Österreich
Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab
127.971 mal gelesen
Elch „Emil“, auf dieser Aufnahme bei Baumgarten am Tullnerfeld, wurde von der Feuerwehr mit ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2415 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
1971 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1219 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Mehr Oberösterreich
Gerichte entscheiden
Hotelbau trotz negativem Bescheid nicht vom Tisch
Krone Plus Logo
So geht‘s Brauereien
Minus bei Bier-Produktion: „Leute trinken weniger“
Gegen Betonsockel
Der nächste E-Scooter-Unfall: 17-Jähriger verletzt
Beim Linksabbiegen
Rennradler bei Unfall durch Lkw schwer verletzt
Zwei 13-Jährige
Bei Spritztour mit Opas Elektromobil umgekippt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf