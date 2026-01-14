Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jobabbau bei KTM:

„Das ist eine Katastrophe für die 500 Leute“

Oberösterreich
14.01.2026 13:38
Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang
Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

Hiobsbotschaft beim Innviertler Motorradhersteller KTM: Der Traditionsbetrieb baut weitere 500 Stellen ab. „Man vergisst manchmal auf die Geschichten, die hinter den Zahlen stecken“, sagt Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang im „Krone“-Gespräch. Für die Betroffenen beginnt jetzt das große Bangen, denn sie werden erst im Februar informiert.

0 Kommentare

Dienstagabend gegen 21 Uhr informierte das KTM-Management: Der Innviertler Motorradhersteller baut, wie berichtet, rund 500 Stellen ab. Es ist nicht die erste Personalreduktion beim Traditionsbetrieb, der im November 2024 Insolvenz anmelden musste. Ende 2023, also vor den finanziellen Schwierigkeiten, hatte der KTM-Konzern noch 6184 Mitarbeiter. Mit Jahresende 2025 waren es nur mehr 3794 – und nun fallen noch einmal 500 Jobs weg. Damit hat sich der Personalstand des Motorradbauers innerhalb von rund zwei Jahren dann fast halbiert.

„Man vergisst manchmal auf die Geschichten, die hinter den Zahlen stecken. Da sind ja Familien betroffen“, sagt Daniel Lang, Bürgermeister von Mattighofen, dem Hauptstandort von KTM. „Der Stellenabbau ist natürlich eine Katastrophe für die 500 Leute.“

Bürgermeister trotz Abbau optimistisch
Gänzlich überraschend kommt der erneute Personalabbau nicht: Rund um die Insolvenz mussten vor allem viele Mitarbeiter aus der Produktion den Betrieb verlassen. Die Verwaltungs- und Führungsebene blieb im Verhältnis dazu groß. Der Großteil der 500 Stellen, die nun abgebaut werden, liegt im Angestelltenbereich, insbesondere im mittleren Management. Zudem will KTM eine ganze Führungsebene streichen.

„Es kann nicht nur Anschaffer geben, es muss auch Arbeiter geben, wie man so schön Innviertlerisch sagt“, formuliert es Bürgermeister Lang. Der Ortschef bleibt positiv: „Es gibt kleinere Betriebe, die von dieser Situation vielleicht etwas profitieren können, weil wieder Mitarbeiter frei werden für den Arbeitsmarkt.“ Er sei zuversichtlich, dass die Unternehmenszentrale sowie die Produktion trotz der Mehrheitsübernahme der indischen Bajaj-Gruppe in Mattighofen verbleiben.

Betroffene werden Mitte Februar informiert
Die betroffenen Mitarbeiter müssen jetzt wohl einige Wochen mit Ungewissheit leben, denn sie werden erst ab Mitte Februar persönlich informiert, wie KTM auf „Krone“-Anfrage mitteilt. Bis zum zweiten Halbjahr soll der Stellenabbau abgeschlossen sein. „Wir sind stets bemüht, möglichst viele Stellen durch natürliche Abgänge abzubauen. Der Großteil wird aufgrund des Zeitplans durch Kündigungen erfolgen müssen“, heißt es von KTM. An welchen Standorten Mitarbeiter gehen müssen, verrät das Unternehmen nicht.

Lesen Sie auch:
500 Mitarbeiter sollen abgebaut werden.
Schock für Belegschaft
KTM streicht nach Umbenennung 500 Stellen
13.01.2026
Nach Inder-Übernahme
KTM-Mutter heißt jetzt offiziell Bajaj Mobility
13.01.2026
„Krone“ in Indien
Bajaj sagt „Ja“ zu KTM, aber der Sparstift kommt
19.11.2025

100.000 Motorräder aus Lager abgebaut
Bajaj Mobility – wie die Muttergesellschaft von KTM nach der indischen Übernahme nun offiziell heißt – erwartet für das abgelaufene Jahr 2025 einen Konzernumsatz von knapp über einer Milliarde Euro, das entspricht einem Minus von 46 Prozent zum Jahr davor, in das allerdings auch die Insolvenz fiel. Als „wesentlichen Meilenstein“ bezeichnet das Unternehmen den Abbau von rund 100.000 Stück Motorrädern aus dem Lagerbestand. Der Absatz der Motorräder ging „nur“ um 28 Prozent auf 209.704 Stück zurück, da im zweiten Halbjahr 2025 der Verkauf deutlich anzog, im Vergleich zum ersten Halbjahr um 60 Prozent. Am 29. Jänner will Bajaj Mobility die vorläufigen Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Mattighofen
KTM
KatastropheHiobsbotschaftBürgermeisterInsolvenz
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Nach Berlin-Blackout
Experte rät Österreichern zu mehr Vorsorge
Säckeweise trugen die „Damen“ die Waren aus dem Laden.
Kameras zeichneten auf
Diebe räumen lachend Hofladen von Ortschef aus
65 Glückspilze aus Niederösterreich machten 2025 das große Geld. (Symbolbild)
Alles ist möglich!
Wie fünf Niederösterreicher zu Millionären wurden
40 Menschen kamen bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana ums Leben.
Nach Crans-Montana
„Charlie Hebdo“-Karikatur verhöhnt Brandopfer
Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
403.750 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Schwangerschaft mögliches Motiv in Vermisstenkrimi
166.596 mal gelesen
Aus diesem Mehrparteien-Haus verschwand die sportliche und lebenslustige Johanna G. (Bild ...
Österreich
Glatteis-Chaos! Dutzende Sturzopfer im Spital
145.865 mal gelesen
Mehr Oberösterreich
Jobabbau bei KTM:
„Das ist eine Katastrophe für die 500 Leute“
Handwerk für andere
Fünf Schwestern helfen Menschen aus ihrer Region
BW Linz in *****-Hotel
„Das ist eigentlich nicht unsere Preisklasse“
Im dichten Nebel
Nach Auffahrunfall im Fahrzeugwrack eingeklemmt
Tausende Betroffene
Grippewelle schwappt auf die Spitäler über
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf