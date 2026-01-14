„Das ist eine Katastrophe für die 500 Leute“

100.000 Motorräder aus Lager abgebaut

Bajaj Mobility – wie die Muttergesellschaft von KTM nach der indischen Übernahme nun offiziell heißt – erwartet für das abgelaufene Jahr 2025 einen Konzernumsatz von knapp über einer Milliarde Euro, das entspricht einem Minus von 46 Prozent zum Jahr davor, in das allerdings auch die Insolvenz fiel. Als „wesentlichen Meilenstein“ bezeichnet das Unternehmen den Abbau von rund 100.000 Stück Motorrädern aus dem Lagerbestand. Der Absatz der Motorräder ging „nur“ um 28 Prozent auf 209.704 Stück zurück, da im zweiten Halbjahr 2025 der Verkauf deutlich anzog, im Vergleich zum ersten Halbjahr um 60 Prozent. Am 29. Jänner will Bajaj Mobility die vorläufigen Kennzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr veröffentlichen.