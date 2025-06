Schwangerer Reality-Star mit Kind im Arm ermordet

Die 23-Jährige war im sechsten Monat schwanger und erwartete mit ihrem neuen Partner einen Sohn, als ihr Ex-Freund (49) sie am Samstag in der Nähe von Bukarest mit mehreren Schüssen ermordet wurde. Laut Polizei feuerte der mutmaßliche Täter aus nächster Nähe vier Kugeln auf Teodora ab – gezielt in Brust und Bauch. Anschließend floh er vom Tatort. Wenige Stunden später wurde er tot aufgefunden.