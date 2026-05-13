Ungewöhnlicher Gast für Tiroler Landesregierung

„Reden wird zu wenig sein“

Rund um die erschwerenden Arbeitsbedingungen für Justizwachebeamte meldet sich die FPÖ zu Wort. Wie berichtet, fand kürzlich ein offener Austausch zwischen LH Mattle und Thomas Erhard, Vorsitzender der Justizwachegewerkschaft Tirol, statt. FP-Landesparteichef Markus Abwerzger stellt klare Forderungen: „Reden wird zu wenig sein und auch ein Herantragen an Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) reicht nicht aus. Die Probleme sind in Wien ja schon seit Jahren bekannt. Weder unter einem schwarzen noch unter einem grünen oder jetzt unter einer roten Justizministerin hat sich die Lage für die Beamtinnen und Beamten der Justizwache in Tirol verbessert.“