Unexpected Press Conference
Commotion at Real Madrid: “It’s all lies!”
Commotion at Real Madrid: In a press conference called at short notice on Tuesday evening, President Florentino Perez (79) announced that he will not resign.
Real Madrid caused a stir on Tuesday with a surprise announcement shortly after 4 p.m. “Real Madrid announces that this afternoon at 6 p.m., President Florentino Perez will appear in the Real Madrid press room following the board meeting and address the media in a press conference,” the statement read. This sparked widespread speculation at the top Spanish club. What will the boss of the “Royals” announce?
Shortly thereafter, clarity emerged. “I will not resign,” Perez said, dismissing the speculation. He would not throw in the towel, but new elections are to be held. The Spaniard has been at the helm of the club since 2009. He had previously served as Real’s president from 2000 to 2006.
A Season Without a Title
On Sunday, Real suffered another bitter disappointment. In the Clásico, David Alaba’s club lost 0-2 to FC Barcelona. With that, their archrival clinched the league title, while for the “White Ballet,” another season ends without a trophy. In the Champions League, the Madrid side were eliminated in the quarterfinals after two losses to Bayern.
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