„Dieses Papier ist Vision, klare Strategie fehlt“

Zu lange Verfahrensdauern ärgern noch immer

Dieselbe Kritik äußert er hinsichtlich der Besteuerung von Pensionisten, die in ihrer Rente weiterarbeiten möchten. „Was wir sehr positiv empfinden, ist, dass es eine Grenze von 15.000 Euro gibt, die nicht versteuert werden, aber auch das kommt erst ab 2027.“ Kritik kommt vom IV-Boss einmal mehr auch hinsichtlich der zu langen Verfahrensdauern sowohl bei Wasserkraftwerksbauten als auch anderen Projekten. Und er gibt zu bedenken: „Man hat oft schon das Gefühl, dass man schlecht ist, wenn man einen Antrag auch nur einbringt.“