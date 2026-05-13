In der schönsten Kellergasse ist immer etwas los

Die Kellergassen sind das Aushängeschild des Weinviertels. Sie prägen Bräuche, Geschichte und das Landschaftsbild. Dementsprechend drehen sich viele Förderungen und Aktionen um das „immaterielle Weltkulturerbe“. Eine davon wurde nun wieder ins Leben gerufen: „Die Wahl zur schönsten Kellergasse des Weinviertels“. Nach dem letzten Sieger, dem Galgenberg in Wildendürnbach, ist heuer die „Oagossn“ in Falkenstein im Bezirk Mistelbach.
Falkensteins Oagossn überzeugt mit historischem Ensemble, lebendiger Kellerkultur und starkem touristischem Gesamterlebnis – ein erstmals bei der Prämierung hinzugezogener Faktor. Denn diese lange Zeiten still vor sich dahindämmernden, einstige Produktionsstätten des Weines verwandeln sich mehr und mehr zu Orten der Geselligkeit.
Kellergassen-Preis: Erlebnis zählt mehr als Optik
Eine frühere Auszeichnung für die „Schönste Kellergasse“, die zuletzt im Jahr 2013 vergeben wurde, erfährt eine moderne Neuauflage. Bei dem neuen Wettbewerb geht es bewusst nicht mehr allein um das malerische Aussehen. Im Mittelpunkt steht stattdessen das gesamte Erlebnis, das Besucher in einer Kellergasse haben. Die Veranstalter suchen gezielt nach jenem Ort, der Gästen das überzeugendste Gesamtpaket bietet. Damit wird der Fokus von der reinen Ästhetik auf die Qualität des touristischen Angebots und die Gastfreundschaft gelenkt. Dieser Ansatz soll die Vielfalt und das Engagement würdigen, das hinter der Pflege der einzigartigen Kellergassenkultur steckt.
Drei Säulen der Bewertung
Um eine faire und umfassende Entscheidung zu treffen, legte eine Fachjury drei klare Kategorien fest. Erstens wurde die Architektur bewertet. Hier zählte nicht nur ein schönes Erscheinungsbild, sondern vor allem der authentische Erhalt der historischen Bausubstanz der Presshäuser und Weinkeller. Der zweite Punkt war die Wissensvermittlung. Es wurde geprüft, wie gut Informationen über die Geschichte des Weinbaus und die Kellergasse selbst an die Besucher weitergegeben werden, zum Beispiel durch Schautafeln, Führungen oder moderne digitale Angebote. Drittens wurden die touristischen Angebote und die Besucherinformation genau unter die Lupe genommen. Dazu gehören etwa Möglichkeiten zur Weinverkostung, gastronomische Betriebe, aber auch die Beschilderung und die allgemeine Infrastruktur für Gäste.
Was Falkenstein in Pole-Position brachte
Ausschlaggebend für die Auszeichnung war laut Jury das stimmige Gesamtbild der Oagossn Falkenstein: liebevoll gestaltete Platzl’n, Grünflächen, Pflasterungen sowie historische und künstlerische Elemente schaffen ein Ambiente, das gleichermaßen zum Verweilen, Entdecken und Genießen einlädt. Dazu kommen Schaukeller, Selbstbedienungskeller und Rastplätze ebenso wie wöchentliche Kellergassenführungen, bei denen Gäste tief in die Geschichte und die G’schichtln der Falkensteiner Keller- und Weinbautradition eintauchen können. Unterstützt wird dieses Erlebnis durch Infotafeln, ausgewiesene Parkplätze, Besucherlenkung und eine gute Infrastruktur vor Ort. Und auch das Engagement der Gemeinde, die sich für die Kellergasse langfristig eingesetzt hatte und weiter engagiert.
Die Haupt-Feste dieser Kellergasse
„Besonders hervorzuheben ist auch das langfristige Engagement der Marktgemeinde Falkenstein, die laufend neue Vorschläge einbringt und Ideen für Veranstaltungen fördert.
Die nächsten Events:
17. Mai 2026: Wandertag der FF Falkenstein
23. August 2026: Frühschoppen in der Kellergasse
18. September 2026: Kellergassenfest | Wein-Kunst-Kultur
27. November 2026: Krampuslauf in der Kellergasse
28. November 2026: Kunst und Kultur in der Kellergasse
Mehr Informationen: www.falkenstein.gv.at
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