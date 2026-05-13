In der schönsten Kellergasse ist immer etwas los

Drei Säulen der Bewertung

Um eine faire und umfassende Entscheidung zu treffen, legte eine Fachjury drei klare Kategorien fest. Erstens wurde die Architektur bewertet. Hier zählte nicht nur ein schönes Erscheinungsbild, sondern vor allem der authentische Erhalt der historischen Bausubstanz der Presshäuser und Weinkeller. Der zweite Punkt war die Wissensvermittlung. Es wurde geprüft, wie gut Informationen über die Geschichte des Weinbaus und die Kellergasse selbst an die Besucher weitergegeben werden, zum Beispiel durch Schautafeln, Führungen oder moderne digitale Angebote. Drittens wurden die touristischen Angebote und die Besucherinformation genau unter die Lupe genommen. Dazu gehören etwa Möglichkeiten zur Weinverkostung, gastronomische Betriebe, aber auch die Beschilderung und die allgemeine Infrastruktur für Gäste.