Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falkenstein am Podest

In der schönsten Kellergasse ist immer etwas los

Niederösterreich
13.05.2026 09:30
Das ist sie – die „Oagossn“ ist nicht nur die schönste Kellergasse des Jahres, sondern auch ...
Das ist sie – die „Oagossn“ ist nicht nur die schönste Kellergasse des Jahres, sondern auch jene, die Einwohnern und Gästen sehr viel Erlebnis bietet.(Bild: Krone KREATIV/Sebastian Burzival, Roman Jandl)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Die Kellergassen sind das Aushängeschild des Weinviertels. Sie prägen Bräuche, Geschichte und das Landschaftsbild. Dementsprechend drehen sich viele Förderungen und Aktionen um das „immaterielle Weltkulturerbe“. Eine davon wurde nun wieder ins Leben gerufen: „Die Wahl zur schönsten Kellergasse des Weinviertels“. Nach dem letzten Sieger, dem Galgenberg in Wildendürnbach, ist heuer die „Oagossn“ in Falkenstein im Bezirk Mistelbach.

0 Kommentare

Falkensteins Oagossn überzeugt mit historischem Ensemble, lebendiger Kellerkultur und starkem touristischem Gesamterlebnis – ein erstmals bei der Prämierung hinzugezogener Faktor. Denn diese lange Zeiten still vor sich dahindämmernden, einstige Produktionsstätten des Weines verwandeln sich mehr und mehr zu Orten der Geselligkeit.

Kellergassen-Preis: Erlebnis zählt mehr als Optik
Eine frühere Auszeichnung für die „Schönste Kellergasse“, die zuletzt im Jahr 2013 vergeben wurde, erfährt eine moderne Neuauflage. Bei dem neuen Wettbewerb geht es bewusst nicht mehr allein um das malerische Aussehen. Im Mittelpunkt steht stattdessen das gesamte Erlebnis, das Besucher in einer Kellergasse haben. Die Veranstalter suchen gezielt nach jenem Ort, der Gästen das überzeugendste Gesamtpaket bietet. Damit wird der Fokus von der reinen Ästhetik auf die Qualität des touristischen Angebots und die Gastfreundschaft gelenkt. Dieser Ansatz soll die Vielfalt und das Engagement würdigen, das hinter der Pflege der einzigartigen Kellergassenkultur steckt.

Lesen Sie auch:
Nur am Ostersonntag und -montag geht man in die Grean – das gilt aber nicht für den Tourismus. 
Die „Ostergrean“ kommt
Tradition und Tourismus geschmacklich verschmolzen
09.04.2025
Hilfe und Förderungen
Orte der Ruhe und Geselligkeit: Weinkeller gefragt
01.03.2026
Keller als Gästestätte
Übernachten, wo der Wein seinen Ursprung hat
03.12.2025

Drei Säulen der Bewertung
Um eine faire und umfassende Entscheidung zu treffen, legte eine Fachjury drei klare Kategorien fest. Erstens wurde die Architektur bewertet. Hier zählte nicht nur ein schönes Erscheinungsbild, sondern vor allem der authentische Erhalt der historischen Bausubstanz der Presshäuser und Weinkeller. Der zweite Punkt war die Wissensvermittlung. Es wurde geprüft, wie gut Informationen über die Geschichte des Weinbaus und die Kellergasse selbst an die Besucher weitergegeben werden, zum Beispiel durch Schautafeln, Führungen oder moderne digitale Angebote. Drittens wurden die touristischen Angebote und die Besucherinformation genau unter die Lupe genommen. Dazu gehören etwa Möglichkeiten zur Weinverkostung, gastronomische Betriebe, aber auch die Beschilderung und die allgemeine Infrastruktur für Gäste.

Stießen an (v.li.): Richard Luckner von der Oagossn Falkenstein, LH-Stv. Stephan Pernkopf, ...
Stießen an (v.li.): Richard Luckner von der Oagossn Falkenstein, LH-Stv. Stephan Pernkopf, Weinvierteltourismus-Geschäftsführer Hannes Steinacker und Falkensteins Bürgermeister Christoph Schüller.(Bild: Weinviertel Tourismus / Harald Parth)

Was Falkenstein in Pole-Position brachte
Ausschlaggebend für die Auszeichnung war laut Jury das stimmige Gesamtbild der Oagossn Falkenstein: liebevoll gestaltete Platzl’n, Grünflächen, Pflasterungen sowie historische und künstlerische Elemente schaffen ein Ambiente, das gleichermaßen zum Verweilen, Entdecken und Genießen einlädt. Dazu kommen Schaukeller, Selbstbedienungskeller und Rastplätze ebenso wie wöchentliche Kellergassenführungen, bei denen Gäste tief in die Geschichte und die G’schichtln der Falkensteiner Keller- und Weinbautradition eintauchen können. Unterstützt wird dieses Erlebnis durch Infotafeln, ausgewiesene Parkplätze, Besucherlenkung und eine gute Infrastruktur vor Ort. Und auch das Engagement der Gemeinde, die sich für die Kellergasse langfristig eingesetzt hatte und weiter engagiert. 

Die Haupt-Feste dieser Kellergasse
„Besonders hervorzuheben ist auch das langfristige Engagement der Marktgemeinde Falkenstein, die laufend neue Vorschläge einbringt und Ideen für Veranstaltungen fördert. 
Die nächsten Events:
17. Mai 2026: Wandertag der FF Falkenstein
23. August 2026: Frühschoppen in der Kellergasse
18. September 2026: Kellergassenfest | Wein-Kunst-Kultur
27. November 2026: Krampuslauf in der Kellergasse
28. November 2026: Kunst und Kultur in der Kellergasse

Mehr Informationen: www.falkenstein.gv.at



Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.05.2026 09:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
112.817 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
96.239 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
94.017 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1574 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1471 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf