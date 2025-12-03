Übernachten, wo der Wein seinen Ursprung hat

Der Galgenberg in Wildendürnbach ist längst mehr als ein Postkartenmotiv: Die 2013 ausgezeichnete „Schönste Kellergasse Österreichs“ hat sich zu einer charmanten kleinen Urlaubsdestination entwickelt. Mitten zwischen den sanften Hügeln des nördlichen Weinviertels bietet die Familie Magdalena und Erich Hotschek seit einigen Jahren ein außergewöhnliches Erlebnis an – übernachten im liebevoll sanierten Winzerkeller.
Der historische Keller befindet sich seit 2015 im Familienbesitz und wurde mit viel Sorgfalt und Respekt vor der regionalen Baukultur renoviert. Entstanden ist eine Unterkunft, die den ursprünglichen Charakter bewahrt und gleichzeitig modernen Komfort bietet. Der Morgen am Galgenberg beginnt meist still und weitläufig: Die Sonne geht über den Reben auf, und der Blick über das hügelige Weinviertel öffnet den Tag auf eine Art, wie man sie in Hotels selten findet. Das Frühstück wartet direkt vor der Tür – regional, unkompliziert und stimmig zur Umgebung.
Aufwachen mit Blick über das Weinviertel
Unten im ehemaligen Presshaus lässt sich in geselliger Atmosphäre gemütlich zusammensitzen und die typische „Kellerstund“ genießen. Die obere Etage wurde zu einem freundlichen, hellen Schlafraum mit Dusche, WC und kleiner Küche umgebaut – ideal für Paare oder kleine Gruppen von bis zu vier Personen. Hier schläft man tatsächlich direkt zwischen Weingärten, und genau das macht den besonderen Reiz aus.
Die Unterkunft ist über die Saison hinweg sehr gut gebucht, freie Termine können einfach über den Onlinekalender reserviert werden. Ob im Frühling, Sommer oder Herbst: Ein Aufenthalt am Galgenberg ist ein stimmiges, entschleunigtes Erlebnis, das die traditionelle Weinviertler Lebensart auf moderne Weise erlebbar macht.
Geschätzt von Gästen – und auch von prominenten Besuchern
Auch namhafte Gäste wie Landtagspräsident Karl Wilfing haben bereits Station gemacht und die Verbindung von Tradition und moderner Idee gelobt. Wilfing bezeichnet den Galgenberg als Beispiel dafür, wie sehr im Weinviertel „Liebe zum Detail und regionale Verbundenheit“ spürbar sind. Wildendürnbachs Bürgermeisterin Manuela Leisser unterstreicht den Innovationsgeist der Gemeinde: Das Angebot zeige, wie viel Kreativität und Engagement in der Region stecke.
Für Genießer, Radfahrer und Ruhesuchende
Der Winzerkeller wird von unterschiedlichsten Gästen geschätzt: Radfahrer finden hier einen idealen Ausgangspunkt für Touren, Ruhesuchende genießen die Gelassenheit des Weinviertels, und Weinliebhaber freuen sich über die Nähe zu den Reben – und zu den vielen lokalen Winzern.
