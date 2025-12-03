Übernachten, wo der Wein seinen Ursprung hat

Der historische Keller befindet sich seit 2015 im Familienbesitz und wurde mit viel Sorgfalt und Respekt vor der regionalen Baukultur renoviert. Entstanden ist eine Unterkunft, die den ursprünglichen Charakter bewahrt und gleichzeitig modernen Komfort bietet. Der Morgen am Galgenberg beginnt meist still und weitläufig: Die Sonne geht über den Reben auf, und der Blick über das hügelige Weinviertel öffnet den Tag auf eine Art, wie man sie in Hotels selten findet. Das Frühstück wartet direkt vor der Tür – regional, unkompliziert und stimmig zur Umgebung.