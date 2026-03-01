Orte der Ruhe und Geselligkeit: Weinkeller gefragt

Um Kellergassen-Ensembles als Ganzes zu schützen, wurde im Jahr 2025 an 20 Schutzzonen in verschiedenen Gemeinden gearbeitet. Rund 100 historische Presshäuser werden dabei vom Land Niederösterreich bei der fachgerechten Sanierung auch finanziell unterstützt.
Das Maßnahmenpaket zum Schutz von Kellergassen wird heuer fortgesetzt. Immer mehr Bürger nehmen Schaufel und Kelle in die Hand und schaffen sich ihren eigenen stillen Rückzugsort, in dem aber auch Geselligkeit eine Rolle spielt. Durch Vorgaben und oft schlecht erhaltener Grund-Bausubstanz ist das aber vor allem für Laien sehr schwer – Stichwort Ausbesserungen an Mauerwerk, Putz, Fenstern, Dach oder Türen.
Immer mehr Kellergassen werden saniert
„Unsere Kellergassen sind lebendige Orte des Beisammenseins, die auch das Landschaftsbild prägen und von Weinbau und Handwerk erzählen. Als wertvolles Stück Heimat sollen sie aus Liebe zum Land auch behutsam erhalten werden“, betont Landesvize Stephan Pernkopf. Im Rahmen der Aktion „Ich bin NÖ Baukulturerbe“ wurden bereits mehr als 300 Kellerbesitzer beraten – auch vor Ort, unterstützend bei Fragen zu Putztechniken, Dachdeckungen, Feuchteschäden und mehr. Es gibt auch gute Fördermöglichkeiten!
