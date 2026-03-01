Orte der Ruhe und Geselligkeit: Weinkeller gefragt

Immer mehr Kellergassen werden saniert

„Unsere Kellergassen sind lebendige Orte des Beisammenseins, die auch das Landschaftsbild prägen und von Weinbau und Handwerk erzählen. Als wertvolles Stück Heimat sollen sie aus Liebe zum Land auch behutsam erhalten werden“, betont Landesvize Stephan Pernkopf. Im Rahmen der Aktion „Ich bin NÖ Baukulturerbe“ wurden bereits mehr als 300 Kellerbesitzer beraten – auch vor Ort, unterstützend bei Fragen zu Putztechniken, Dachdeckungen, Feuchteschäden und mehr. Es gibt auch gute Fördermöglichkeiten!