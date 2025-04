Tradition und Tourismus geschmacklich verschmolzen

Als Lohn für die mühsame Lesearbeit luden die Landwirte seit Jahrhunderten ihre (Weinlese-)Helfer in die Kellergassen – am Dorfrand oder weiter außerhalb – des Dorfes zu Speis und Trank. Diese Tradition hat längst einen Sprung in die heutige Zeit gemacht. Und das mit kräftiger Hilfe des Tourismus’, der längst erkannt hat, welches Potenzial man aus altem Kulturgut lukrieren kann. In die „Grean zu gehen“ wird immer noch vorrangig zu Ostern, aber für Gäste bereits bis Ende Mai als buchbares Paket angeboten, um mit kundigen Winzern durch die Rieden zu wandern, die erwachende Natur zu genießen und guten Jungwein zu trinken – das Motto: altes Brauchtum neu interpretiert.