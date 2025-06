„Ich glaube, dass die Hoffnung nicht sterben kann“

„Krone“: Herr Pesendorfer, etwas mehr als eine Woche ist seit dem Amoklauf vergangen: Was hat Ihnen am meisten Mut gemacht?

Bernhard Pesendorfer: Mut macht der Zusammenhalt. Viel Kraft haben mir die Rückmeldungen vieler Menschen gegeben, etwa Mails von Schülerinnen und Schüler, auch aus anderen Schulen, die sagen, wenn ich helfen kann, bitte sagt es mir. Das war tröstlich. Wobei Trost relativ ist in diesen Tagen.