Ein Leuchtturm als Begleiter durchs Schuljahr

„Krone“: Wie äußert sich das Geschehene bei Betroffenen drei Monate nach dem Amoklauf?

Heidrun Nedoma: Es ist ganz unterschiedlich, weil jeder ganz individuell reagiert. Und es ist noch zu früh, per Diagnose zu sagen, ob jemand traumatisiert ist oder nicht. Was natürlich vorkommt, sind akute Belastungsreaktionen, dass Leute übererregt sind oder Konzentrations- und Schlafprobleme haben. Und es kommt auch zu Intrusionen, das ist unkontrolliertes Wiedererleben, das kann ganz plötzlich durch äußere Reize passieren. Aber das sind normale Reaktionen auf dieses abnormale Ereignis. Es ist zu früh zu sagen, ob so etwas jetzt schon pathologisch ist.