Migrantenstrom auf Kreta: Jetzt handelt Regierung

„Situation ist außer Kontrolle“

Im Moment sind noch Hunderte Migranten in den Häfen auf Kreta. Rund 800 Menschen wurden in eine Lagerhalle in die Nähe der Hafenstadt Chania gebracht. „Die Situation ist aktuell außer Kontrolle. Sosehr wir es auch wünschten, wir können nichts dagegen tun“, sagte ein Bürgermeister auf Kreta zur „Tagesschau“. Man könne nicht noch mehr Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen unterbringen.