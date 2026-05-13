Neue Studie: Warum Graz dichter bebaut werden soll

Eine preissenkende Wirkung ganz ohne Schuldenlast habe allerdings der gemeinnützige Wohnbau, heißt es in der neuen Studie. Die Vorstände von ÖWG Wohnbau, Christian Krainer, Hans Schaffer und Andreas Pötsch, sehen sich in ihrem Weg bestätigt und heben einen Ansatz hervor: Graz soll dichter bebaut werden. „Nachverdichten statt Neuverdichten“, ist ihre Herangehensweise. Häuser sollen enger aneinander und weiter in die Höhe gebaut werden, um Preise durch geteilten Boden und gemeinsame Infrastruktur zu drücken.