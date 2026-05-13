Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Leistbarer Wohnraum

Neue Studie: Warum Graz dichter bebaut werden soll

Steiermark
13.05.2026 08:00
ÖWG-Vorstand (v. l.): Christian Krainer, Andreas Pötsch und Hans Schaffer
ÖWG-Vorstand (v. l.): Christian Krainer, Andreas Pötsch und Hans Schaffer(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Wie können die Preise bei Eigentum und Miete in Schach gehalten werden? ÖWG Wohnbau hat eine Studie in Auftrag gegeben, die politische Hebel für leistbaren Wohnraum in Graz analysiert. Ein Ansatz sticht hervor.

0 Kommentare

Leistbarer Wohnraum ist in Graz ein rares Gut – und das nicht erst seit gestern. ÖWG Wohnbau, der größte gemeinnützige Wohnbauträger in der Steiermark, versucht dem Problem Lösungen entgegenzuhalten und hat hierfür eine Studie bei Eco Austria in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse dieser liegen nun vor und sollen als Grundlage für künftige Entscheidungen dienen.

Das Wichtigste zuerst: Die Grazer Bevölkerung wächst rasant. Zwischen 2010 und 2024 gab es einen Zuwachs von 18 Prozent – bis 2050 werden weitere elf Prozent prognostiziert. Gleichzeitig sind die Baubewilligungen rückläufig.

Die ÖWG-Zentrale in der Grazer Moserhofgasse
Die ÖWG-Zentrale in der Grazer Moserhofgasse(Bild: Christian Jauschowetz)

Viele Lösungsansätze
Damit trotz steigender Nachfrage nicht die Preise explodieren, gibt es politische Hebel wie Mietobergrenzen oder Wohnkostenzuschüsse. Auch der kommunale Wohnbau gilt als Grazer Erfolgsmodell – wenn auch mit hoher Last für das Stadtbudget.

Lesen Sie auch:
Wohnungsmieten sind in Graz zuletzt leicht gesunken, das gab es in keiner anderen ...
Neue Immoblienpreise
In der Steiermark wohnt es sich am günstigsten
14.04.2026

Eine preissenkende Wirkung ganz ohne Schuldenlast habe allerdings der gemeinnützige Wohnbau, heißt es in der neuen Studie. Die Vorstände von ÖWG Wohnbau, Christian Krainer, Hans Schaffer und Andreas Pötsch, sehen sich in ihrem Weg bestätigt und heben einen Ansatz hervor: Graz soll dichter bebaut werden. „Nachverdichten statt Neuverdichten“, ist ihre Herangehensweise. Häuser sollen enger aneinander und weiter in die Höhe gebaut werden, um Preise durch geteilten Boden und gemeinsame Infrastruktur zu drücken.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
13.05.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“hat nun ein politisches Nachspiel
Die Inflation in Deutschland ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Verantwortlich dafür sind ...
2,9 Prozent im April
Teures Tanken treibt Inflation in Deutschland an
Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
111.552 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
95.025 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Oberösterreich
Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei
93.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markus Hofko (l.) und Dieter Egger mit Nachricht aus der Vergangenheit
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1573 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1459 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf