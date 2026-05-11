In full view of the tourists
Man turns himself into a human torch! Incident near St. Stephen’s Cathedral
Von krone.at
Shock and panic in broad daylight in downtown Vienna on Stephansplatz! In front of several tourists and passersby, a Viennese man doused himself with flammable liquid there on Monday afternoon. The man set himself on fire.
Police spokesperson Philipp Haßlinger confirmed the incident to the “Krone.” According to him, the man had set himself on fire in front of St. Stephen’s Cathedral. Police officers attempted to extinguish the fire in time, and the man was immediately taken to the hospital.
According to initial investigations, officers believe it was a suicide. The tragic incident occurred in front of several passersby.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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