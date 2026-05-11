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Wein und Kultur

Bald wieder Konzerte und Literatur am Weingut

Niederösterreich
11.05.2026 16:00
Die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ geht in ihre siebte Saison.
Die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzerinnen & Winzern“ geht in ihre siebte Saison.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Von Juni bis September werden heimische Weingüter „Bühne“ und laden zu 30 verschiedenen Veranstaltungen. Von Austropop, Jazz-Musik bis zu Literatur ist alles mit dabei.

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Los geht es am 26. Juni im Landgut „Schöne Erde“ in Rossatz im Bezirk Krems: Das Ensemble „Federspiel“ lässt dabei stimmungsvolle Kompositionen ertönen. Nicht nur österreichische Volksmusik, auch weltmusikalische Klänge sind dabei zu hören. Dazu werden Wein und heimische Kulinarik „serviert“.

Damit startet die Veranstaltungsreihe „Kultur bei Winzern“, die 2026 in die siebte Saison geht. In allen acht Weinbaugebieten werden in diesem Rahmen kulturelle Schmankerln geboten.

„Alle acht Weinbaugebiete sind Gastgeber der Eventreihe, die 30 Veranstaltungen heuer geben also auch einen guten Überblick über die Besonderheiten der Weine und Anbaugebiete in Niederösterreich“, freut sich NÖ-Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Zum Beispiel mit Austropop und pointierten Texten von „Wiener Blond“ am 9. Juli im Weingut Jungmayr in Ebersbrunn.

Zitat Icon

Das Programm der siebenten Saison lässt sich auch optimal mit einem Radurlaub, einem Wanderausflug oder einem Kurzurlaub verbinden

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung

Bild: NLK KHITTL

Organisationsteam und Kulturschaffende stoßen vergangenen Freitag in Wien auf die kommende ...
Organisationsteam und Kulturschaffende stoßen vergangenen Freitag in Wien auf die kommende Saison an.(Bild: Attila Molnar)

Tickets ab sofort erhältlich
Im Juli wird es auch literarisch: Markus Köhle, Wolfgang Kühn und Mieze Medusa treten bei einem Literaturabend im Weingut Schüller in Pillersdorf auf. Geplant und organisiert wird die sommerliche Veranstaltungsreihe in allen acht Weinbaugebieten von der Niederösterreich-Werbung.

Tickets können ab sofort bei den Weingütern gekauft werden, das genaue Programm ist online einsehbar. 

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