Bald wieder Konzerte und Literatur am Weingut

„Alle acht Weinbaugebiete sind Gastgeber der Eventreihe, die 30 Veranstaltungen heuer geben also auch einen guten Überblick über die Besonderheiten der Weine und Anbaugebiete in Niederösterreich“, freut sich NÖ-Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Zum Beispiel mit Austropop und pointierten Texten von „Wiener Blond“ am 9. Juli im Weingut Jungmayr in Ebersbrunn.