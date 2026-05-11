HWL Zwettl lud zum Genuss-Frühschoppen ein

Bei herrlichem Wetter ging am vergangenen Wochenende in Zwettl (NÖ) der Genussfrühschoppen der HWL über die Bühne.
Auch heuer veranstaltete die HLW Zwettl wieder einen Genuss-Frühschoppen. Organisatorin Gabriele Doppler und ihr Team boten auf dem Schulgelände in Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben allerlei Köstlichkeiten an. Auch für die passende Musik und Kinderbetreuung wurde natürlich gesorgt.
Eine Second-Hand-Modeschau mit der Aktion CARLA stand ebenso auf dem Programm. Die verschiedenen kulinarischen Angebote zogen Jung und Alt an und die Schüler konnten Gelerntes in die Praxis umsetzen. Die Gäste waren begeistert: „Ein wirklich gelungenes Fest!“
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