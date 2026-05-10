A Thriller Involving Gold and Money
“Operation Armored Car”! Bank Deals Between Vienna and Kyiv
The thriller surrounding Austrian cash transporters from Vienna bound for Ukraine that were seized by Hungary made headlines. The “Krone” is now revealing figures for the first time regarding discreet banking transactions with Kyiv. And they’re mind-boggling: gold and cash worth 20 billion euros and U.S. dollars!
Like in an action movie, the anti-terror unit struck at a highway gas station during the final stretch of the Hungarian election campaign. Two armored trucks on their way from Vienna to Kyiv were effectively seized by the state. Official Ukraine reacted to the incident with harsh words. “Seven Ukrainian citizens taken hostage,” the Ukrainian foreign minister posted, for example. And the ambassador even accused Budapest of “state terrorism.”
The numbers are staggering
The FPÖ has now taken the uproar—including initial suspicions of money laundering—in Austria as an opportunity to submit a parliamentary inquiry to the Minister of Finance. And the shocking figures are revealing. Read all the details and the fascinating background on Krone+.
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