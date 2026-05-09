Polizei stoppte am Arlberg Gefahrengut-Lkw

Auch Ruhezeit war nicht eingehalten worden

Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass das Gefahrgut nicht ordnungsgemäß gesichert und die Beförderungseinheit nicht vorschriftsmäßig gekennzeichnet war. Darüber hinaus hatte der Beanstandete die vorgeschriebenen Ruhezeiten für Kraftfahrzeuglenker (laut Auswertung der Fahrerkarte) nicht eingehalten. Vom Lenker wurde eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Eurobereich eingehoben, sowohl er als auch der Beförderer wurden an die BH Landeck angezeigt