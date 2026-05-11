200 Schüler bewiesen ihr Können in Erste Hilfe

„Dafür bist du noch zu klein“ – dieser Satz galt beim diesjährigen Erste-Hilfe-Landesbewerb, der von einer Leistungsschau des Roten Kreuzes Innsbruck-Land begleitet wurde, ganz bestimmt nicht. Mit großer Sicherheit und beeindruckendem Können meisterten die teilnehmenden rund 200 Schüler unterschiedliche Notfallsituationen – von der Wiederbelebung über den Einsatz eines Defibrillators und die stabile Seitenlage bis hin zum Stillen starker Blutungen oder der Anwendung des Heimlich-Handgriffs. Dieser kann bei drohender Erstickung lebensrettend sein.