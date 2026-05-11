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Am Weltrotkreuztag

200 Schüler bewiesen ihr Können in Erste Hilfe

Tirol
11.05.2026 17:00
Die Schüler zeigten die Versorgung von stark blutenden Wunden.
Die Schüler zeigten die Versorgung von stark blutenden Wunden.(Bild: Rotes Kreuz Tirol/Rettenbacher)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Der Landesbewerb des Jugendrotkreuzes Tirol fand am Freitag, dem Weltrotkreuztag, im CYTA-Shoppingcenter in Völs statt. Die teilnehmenden Schüler erhielten für ihre Leistungen großes Lob.

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„Dafür bist du noch zu klein“ – dieser Satz galt beim diesjährigen Erste-Hilfe-Landesbewerb, der von einer Leistungsschau des Roten Kreuzes Innsbruck-Land begleitet wurde, ganz bestimmt nicht. Mit großer Sicherheit und beeindruckendem Können meisterten die teilnehmenden rund 200 Schüler unterschiedliche Notfallsituationen – von der Wiederbelebung über den Einsatz eines Defibrillators und die stabile Seitenlage bis hin zum Stillen starker Blutungen oder der Anwendung des Heimlich-Handgriffs. Dieser kann bei drohender Erstickung lebensrettend sein.

Es ist selbstverständlich, Erste Hilfe zu leisten
Die zahlreichen jungen, engagierten Helfer überzeugten die Fachjuroren vollends mit ihrem Erste-Hilfe-Wissen und zeigten einmal mehr, wie einfach und selbstverständlich es ist, Erste Hilfe zu leisten.

Zitat Icon

Meine Mutter arbeitet in der Pflege und hat mir beigebracht, dass Helfen sehr wichtig ist. Nicht helfen, wegschauen oder Fotos machen, das tut man nicht.

Schülerin Ena

„Da vergessen sie auf das Einkaufen!“
Eine dieser Helfer war Ena von der Mittelschule in Kematen. Der 13-Jährigen gefiel besonders gut, wenn viele Leute stehen blieben, um zuzuschauen. „Dabei vergessen sie ganz aufs Einkaufen“, schmunzelte Ena.

Helfen, statt Fotos zu machen
Sie weiß genau, warum helfen den Unterschied macht: „Meine Mutter arbeitet in der Pflege und hat mir beigebracht, dass Helfen sehr wichtig ist. Nicht helfen, wegschauen oder Fotos machen, das tut man nicht“, sagt die in Erster Hilfe fitte Schülerin überzeugt.

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