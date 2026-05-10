Dieser Verein rettet Saison für Waldbad Pulkautal

Die Vorgeschichte: Kosten für Bad waren Gemeinde zu hoch

Trotz 1760 Unterschriften für die Sanierung des Freibades in Pulkau weigert sich die Gemeinde, die Kosten zu übernehmen. Der Bürgermeister von Pulkau, Leo Ramharter, begründet die ablehnende Haltung der Gemeinde mit rein wirtschaftlichen Überlegungen. Einer notwendigen Investitionssumme von exakt 114.000 Euro stehen erwartete jährliche Einnahmen von lediglich rund 22.000 Euro gegenüber. Aus Sicht des Bürgermeisters ist dieses erhebliche finanzielle Ungleichgewicht für die Kommune nicht tragbar. Nun hat die Kommune selbst gehandelt – und die Gemeinde ist wieder „im Spiel“.