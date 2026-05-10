Dieser Verein rettet Saison für Waldbad Pulkautal

Nachdem die Gemeinde Pulkau den Betrieb des Freibades in der heurigen Saison finanziell nicht tragen wollte, haben sich nun 400 (!) Bürger zum „Förderverein Waldbad Pulkau“ zusammengetan und so dem Schließungsplan der Gemeinde im Wortsinn sozusagen das Wasser abgegraben.
Denn diese Mitgliedschaften stellen nun die finanzielle Basis für die Weiterführung der beliebten Anlage dar. Auch mit Eigenleistungen auf freiwilliger Basis, von der Inbetriebnahme bis zur Pflege der Anlage, stellen sich Bürger in den Dienst und minimieren so die Kosten.
Die Vorgeschichte: Kosten für Bad waren Gemeinde zu hoch
Trotz 1760 Unterschriften für die Sanierung des Freibades in Pulkau weigert sich die Gemeinde, die Kosten zu übernehmen. Der Bürgermeister von Pulkau, Leo Ramharter, begründet die ablehnende Haltung der Gemeinde mit rein wirtschaftlichen Überlegungen. Einer notwendigen Investitionssumme von exakt 114.000 Euro stehen erwartete jährliche Einnahmen von lediglich rund 22.000 Euro gegenüber. Aus Sicht des Bürgermeisters ist dieses erhebliche finanzielle Ungleichgewicht für die Kommune nicht tragbar. Nun hat die Kommune selbst gehandelt – und die Gemeinde ist wieder „im Spiel“.
Nun hat die Gemeinde auch finanziellen Spielraum zur Beteiligung
Auch die Gemeinde beteiligt sich jetzt mit einem „Scherflein“ – Personalzuschüssen und der weiteren Rückführung von Krediten – an dem Betrieb. Es ist noch viel zu tun bis zum 29. Mai, dann wird nämlich feierlich eröffnet.
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