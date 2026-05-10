Landeshaupfrau: „Ohne sie wäre ich nicht ich“

Die ersten Schritte, die ersten Worte und später die großen Entscheidungen des Lebens. Unsere Mütter prägen uns oft stärker, als uns bewusst ist. Das weiß auch Johanna Mikl-Leitner. „Ohne meine Mutter wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin“, erzählt sie der „Krone“. Die Landeshauptfrau ist einen von insgesamt vier Kinder der Familie Leitner, eines davon ihre Zwillingsschwester Cornelia. Bei ihrer Mutter habe die Politikerin schon früh gelernt, was harte Arbeit, Verantwortung und Zusammenhalt bedeute. Sobald man selbst Mutter wird erkennt man: „was Mütter Tag für Tag leisten“, sagt die Landeshauptfrau.