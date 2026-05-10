Mann (37) stürzte in Kieswerk drei Meter in Tiefe

Mit Verletzungen im Becken- und Hüftbereich endete ein schwerer Arbeitsunfall am Freitag für einen 37-jährigen Einheimischen in Haiming (Bezirk Imst)! Er stürzte drei Meter in die Tiefe.
Der 37-Jährige befüllte in einem Kieswerk in Haiming in der Ortschaft Schlierenzau mit seinem Radlader die mobile Sandmühle mit Kies. Als er die Ablagerungen im Trichter kontrollieren wollte, verlor er das Gleichgewicht.
Dabei stürzte er etwa drei Meter in die Tiefe. Arbeitskollegen fanden ihn am Sandboden liegend und setzten die Rettungskette in Gang. Der Einheimische erlitt Verletzungen im Becken- und Hüftbereich sowie eine Gehirnerschütterung und wurde ins Krankenhaus Zams gebracht.
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