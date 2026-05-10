Blättern für Ewigkeit auf Erden: Bibliothek retten

„Wir blicken Blatt für Blatt in diese geschriebenen Glaubensbekenntnisse, die weit in alle Geschichtswelten hineinreichen“, versichert der oberste Benediktiner oben über den Gestaden der Donau. Abt Ludwig hütet mit seinem engagierten Bibliothekar Johannes Deibl im wahrsten Sinne des Wortes das Gedächtnis des „christlichen Universums“.