Dramenberg Zugspitze: „Unfallsaison“ ist eröffnet

Nassschneelawine riss Alpinist 500 Meter in Tiefe

Riesiges Glück hatte jedenfalls am vergangenen Samstag jener Deutsche (23), der beim Abstieg in der Stopselzieherroute von einer Nassschneelawine 500 Meter in die Tiefe gerissen wurde. Der Notarzthubschrauber flog ihn schwer verletzt ins Krankenhaus, die Libelle Tirol barg seinen unverletzten, aber geschockten Begleiter.