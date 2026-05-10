Songcontest war für Poier „mehr Segen als Fluch“

Apropos Absage: Die hat Alf Poier unserem Bundespräsidenten Van der Bellen erteilt, der alle heimischen Songcontest-Vertreter zum Klassentreffen versammelte. Alf Poier schwänzte, warum? „Als ich in der Einladung von der „kulturellen Vielfalt“ gelesen habe, war die Sache für mich schon erledigt“. Dennoch kann sich Alf Poier dem Musikspektakel nicht ganz entziehen. „Ich schaue mir das ESC-Finale mit einigen ehemaligen Teilnehmern bei einer Party am Wiener Graben an. Da kann ich jederzeit gehen, wenn’s mir zu viel wird. Ja – noch was. Ich möchte meiner Mama über die „Steirerkrone“ alles Gute zum Muttertag wünschen. Aufgrund vieler Termine in Wien komme ich leider nicht heim“. Am Geschenk wird noch „gebastelt“ – Alf Poier schreibt an seiner ersten Biografie, die im Herbst erscheinen wird.