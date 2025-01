Poier übers Auswandern und die Cancel Culture

„Solidarität mit dem alten weißen Mann“

Es jedem recht zu machen, ist heutzutage wirklich kein Leichtes. „Ich cancele mich jetzt einfach selbst, bevor es wer anderer tut!“, so Alf Poiers Antwort auf die sogenannte „Cancel Culture“ und warum es kein neues Bühnenprogramm von ihm geben wird. Auch, dass er Thomas Gottschalks Buch „Ungefiltert“ aus „Solidarität mit dem alten weißen Mann“ gekauft hat, erzählte er uns in Bangkok. „Er hat es ja sehr gut auf den Punkt gebracht. Wenn er nicht mehr so reden könne, wie zu Hause bei sich in der Küche, dann zieht er sich aus dem Showgeschäft zurück und das hat er ja auch größtenteils gemacht.“ Das Buch fand Poier „großartig“ und Schuld an der ganzen Entwicklung ist laut ihm die Szene selbst – zumindest mitschuldig. Warum aber trafen wir ihn eigentlich in der südostasiatischen Millionenmetropole?