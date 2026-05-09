Spritpreisbremse ohne Wirkung

Die Spritpreisbremse in Österreich sorgt für Diskussionen. Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“ nahm diese jetzt in seinem Kommentar unter die Lupe.
Gestern an einer Tankstelle folgender Dialog: Ein jüngerer Autolenker meinte beim Zahlen, dass die Preise ein Wahnsinn seien, er noch schnell vollgetankt habe, bevor die Preise wieder ansteigen. Sein Gegenüber, ein Mann, eher schon im Pensionsalter, lächelte. „Ich spüre nichts von der Erhöhung der Preise. Ich zahle immer gleich viel, jedes Mal genau 40 Euro.“ Humor hilft scheinbar nach wie vor in so mancher Situation gut.
Wahrscheinlich sollte auch die sogenannte Spritpreisbremse mit viel Humor gesehen werden. Vor allem die zwei Cent Entlastung, die uns die Regierung nach „zähen“ Verhandlungen als Erfolg „verkaufen“ will.
Angenommen, man tankt 50 Liter, ergibt sich also eine Ersparnis von einem (1) Euro. Aber: Jeder, der gut lesen und sehen kann, wird mitverfolgen, wie an den Tankstellen die Preise bei jeder Gelegenheit so ansteigen, dass auch noch so viel Humor keine Abhilfe tut. Und natürlich bleiben die Preise längstmöglich „oben“.
Die Bestätigung lieferte gestern eine Tankstelle ums Eck. Die digitale Preistafel zeigte vor 12 Uhr für Diesel 1,954, für Super 1,784 Euro an. Um Punkt 12 Uhr sprang der Dieselpreis auf 2,099 (plus 14 Cent), Super auf 1,899 Euro (plus 11,5 Cent).
Möglich, dass die Regierung nach wie vor eine Gaudi mit der Spritpreisbremse hat. Sie freut sich ja auch, wenn sie drei Schritte zurückgeht, um dann wieder zwei
Claus Meinert, Chefredakteur der Tiroler „Krone“
Schwuppdiwupp holt sich so manche Tankstelle den ihnen durch die Spritpreisbremse weggenommenen Euro gleich mehrfach wieder zurück. Möglich, dass die Regierung nach wie vor eine Gaudi mit der Spritpreisbremse hat. Sie freut sich ja auch, wenn sie drei Schritte zurückgeht, um dann wieder zwei nach vorne zu machen.
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