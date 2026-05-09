Spritpreisbremse ohne Wirkung

Gestern an einer Tankstelle folgender Dialog: Ein jüngerer Autolenker meinte beim Zahlen, dass die Preise ein Wahnsinn seien, er noch schnell vollgetankt habe, bevor die Preise wieder ansteigen. Sein Gegenüber, ein Mann, eher schon im Pensionsalter, lächelte. „Ich spüre nichts von der Erhöhung der Preise. Ich zahle immer gleich viel, jedes Mal genau 40 Euro.“ Humor hilft scheinbar nach wie vor in so mancher Situation gut.