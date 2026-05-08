Austria-Stürmer erleidet einen Kreuzbandriss

Der starke Lauf von Zweitligist Austria Klagenfurt mit zehn Punkten aus vier Partien endete gestern in Amstetten. Beim frühen 0:1 nutzte der Osttiroler Joshua Steiger für die Niederösterreicher ein Okada-Blackout bei einem Rückpass aus, konnte locker einschieben (9.) – am Ende setzte es eine 0:3-Niederlage, Kitz sah in Minute 91 noch die gelb-rote Karte wegen Unsportlichkeit. „Zwei der Tore waren Geschenke. Spielerisch war es okay, die Jungen haben viel probiert“, so Austria-Coach Bobby Grubor.