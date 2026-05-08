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Starker Lauf gestoppt

Austria-Stürmer erleidet einen Kreuzbandriss

2. Liga
08.05.2026 21:57
Im Heimspiel gegen Rapid verletzte sich Austrias Flo Jaritz (re.) schwer am Knie.
Im Heimspiel gegen Rapid verletzte sich Austrias Flo Jaritz (re.) schwer am Knie.(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Marcel Santner
Von Claudio Trevisan und Marcel Santner

Hiobsbotschaft für Zweitliga-Fixabsteiger Austria Klagenfurt! Bei Offensivmann Jaritz wurde nun ein Kreuzbandriss festgestellt, er fällt lange aus. Weiters steht auch fest, wie lange der Vertrag von Funktionär Matthias Dollinger läuft. In Amstetten gab‘s am Freitag eine 0:3-Niederlage und somit das Ende des starken Laufes.

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Der starke Lauf von Zweitligist Austria Klagenfurt mit zehn Punkten aus vier Partien endete gestern in Amstetten. Beim frühen 0:1 nutzte der Osttiroler Joshua Steiger für die Niederösterreicher ein Okada-Blackout bei einem Rückpass aus, konnte locker einschieben (9.) – am Ende setzte es eine 0:3-Niederlage, Kitz sah in Minute 91 noch die gelb-rote Karte wegen Unsportlichkeit. „Zwei der Tore waren Geschenke. Spielerisch war es okay, die Jungen haben viel probiert“, so Austria-Coach Bobby Grubor.

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