Tot im Wald gefunden
Pilzsammlerin in Japan von Bär angegriffen
In Japan haben sich offenbar zwei Bärenangriffe ereignet. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Im Nordosten des Landes wurde eine etwa 70-jährige Pilzsammlerin tot in einem Wald gefunden, bei einem weiteren Vorfall wurde die Leiche eines 78-Jährigen mit Kratzspuren von Tatzen entdeckt.
Der Vorfall mit der Pilzsammlerin ereignete sich am Freitag auf der Insel Honshu. Sie war gemeinsam mit drei weiteren Personen unterwegs, eine weitere wird noch vermisst. Ein Pilzsammler sagte der Polizei, dass die Frau von einem Bären angegriffen worden sei. Japanische Medien berichteten, dass ihre Verletzungen auch darauf hindeuteten.
In der Präfekur Nagano nordwestlich von Tokio wurde die Leiche eines 78-Jährigen mit Kratzspuren von Tatzen gefunden. In diesem Fall geht die Polizei ebenfalls von einem Bärenangriff aus.
Immer mehr Sichtungen
In Japan wurden in den vergangenen Jahren immer häufiger wild lebende Bären gesichtet. Die Raubtiere wagen sich immer wieder in Wohngebiete vor, da es aufgrund der schrumpfenden und alternden Bevölkerung zunehmend verlassene Höfe und Häuser gibt. Zugleich geht die Zahl der Jägerinnen und Jäger zurück. Außerdem wirkt sich der Klimawandel auf die Nahrungsquellen und die Winterschlafzeiten von Bären aus.
Anfang September lockerte die Regierung als Reaktion die Waffengesetze. Städte und Gemeinden dürfen Jägerinnen und Jägern nun offiziell den Abschuss der Tiere in Wohngebieten gestatten. Bisher war dafür eine Genehmigung der Polizei erforderlich. Die Neuregelung soll aber nur in Notfällen greifen. Zwischen April und August 2025 gab es fünf tödliche Bärenattacken, 64 Menschen wurden in diesem Zeitraum verletzt.
