Pilzsammlerin in Japan von Bär angegriffen

Immer mehr Sichtungen

In Japan wurden in den vergangenen Jahren immer häufiger wild lebende Bären gesichtet. Die Raubtiere wagen sich immer wieder in Wohngebiete vor, da es aufgrund der schrumpfenden und alternden Bevölkerung zunehmend verlassene Höfe und Häuser gibt. Zugleich geht die Zahl der Jägerinnen und Jäger zurück. Außerdem wirkt sich der Klimawandel auf die Nahrungsquellen und die Winterschlafzeiten von Bären aus.