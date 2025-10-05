Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tot im Wald gefunden

Pilzsammlerin in Japan von Bär angegriffen

Ausland
05.10.2025 12:04
In Japan sind zwei Menschen bei mutmaßlichen Bärenangriffen gestorben, darunter eine ...
In Japan sind zwei Menschen bei mutmaßlichen Bärenangriffen gestorben, darunter eine Pilzsammlerin (Symbolbild).(Bild: APA/dpa/A3502 Horst Ossinger)

In Japan haben sich offenbar zwei Bärenangriffe ereignet. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben. Im Nordosten des Landes wurde eine etwa 70-jährige Pilzsammlerin tot in einem Wald gefunden, bei einem weiteren Vorfall wurde die Leiche eines 78-Jährigen mit Kratzspuren von Tatzen entdeckt.

0 Kommentare

Der Vorfall mit der Pilzsammlerin ereignete sich am Freitag auf der Insel Honshu. Sie war gemeinsam mit drei weiteren Personen unterwegs, eine weitere wird noch vermisst. Ein Pilzsammler sagte der Polizei, dass die Frau von einem Bären angegriffen worden sei. Japanische Medien berichteten, dass ihre Verletzungen auch darauf hindeuteten.

In der Präfekur Nagano nordwestlich von Tokio wurde die Leiche eines 78-Jährigen mit Kratzspuren von Tatzen gefunden. In diesem Fall geht die Polizei ebenfalls von einem Bärenangriff aus.

Immer mehr Sichtungen
In Japan wurden in den vergangenen Jahren immer häufiger wild lebende Bären gesichtet. Die Raubtiere wagen sich immer wieder in Wohngebiete vor, da es aufgrund der schrumpfenden und alternden Bevölkerung zunehmend verlassene Höfe und Häuser gibt. Zugleich geht die Zahl der Jägerinnen und Jäger zurück. Außerdem wirkt sich der Klimawandel auf die Nahrungsquellen und die Winterschlafzeiten von Bären aus.

Lesen Sie auch:
In Japan wagen sich immer öfter Bären in bewohnte Gebiete vor.
Abschuss gestattet
Japan: Immer mehr tödliche Bärenangriffe
01.09.2025
Wurde bewusstlos
Japan: Pensionistin vor Heim von Bären angegriffen
01.08.2025

Anfang September lockerte die Regierung als Reaktion die Waffengesetze. Städte und Gemeinden dürfen Jägerinnen und Jägern nun offiziell den Abschuss der Tiere in Wohngebieten gestatten. Bisher war dafür eine Genehmigung der Polizei erforderlich. Die Neuregelung soll aber nur in Notfällen greifen. Zwischen April und August 2025 gab es fünf tödliche Bärenattacken, 64 Menschen wurden in diesem Zeitraum verletzt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf