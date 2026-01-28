Vorteilswelt
Theater im Bahnhof

Wenn Politik, Körper und Emotion zusammenspielen

Steiermark
28.01.2026 15:46
TiB-Leading-Team: Monika Klengel, Helmut Köpping, Johanna Hierzegger und Ed Hauswirth
TiB-Leading-Team: Monika Klengel, Helmut Köpping, Johanna Hierzegger und Ed Hauswirth(Bild: Johannes Gellner)
Porträt von Michaela Reichart
Von Michaela Reichart

Sein Konzept für die kommenden drei Jahre präsentierte das Team des Grazer Theaters im Bahnhof. Darin dreht sich alles um das spannende Zusammenspiel von Politik, Körper und Emotion. Mit vier neuen Projekten, erfolgreichen Formaten, Gastspielen und Kooperationen bietet man ein dichtes Programm.

Durchgehende Erzählungen über einen längeren Zeitraum sind den kreativen Köpfen des Theaters im Bahnhof wichtig. Aktuell sind es die Begriffe „Politik“, „Körper“ und „Emotion“, die sie in den Jahren 2026 bis 2028 abarbeiten.

Heuer stehen vier neue Projekte an, dazu die Fortsetzung bestehender Formate (die Montags-Impro-Show feiert im Mai ihre ersten 30 Jahre; „Game of Dead“ ist auch schon 15) sowie ein wenig Freiraum für schnelle Reaktionen auf Aktuelles. Insgesamt 80 Aufführungen soll es in Graz geben, zudem noch Gastspiele im In- und Ausland.

Seit 30 Jahren improvisiert das TiB-Team an jedem Montag.
Seit 30 Jahren improvisiert das TiB-Team an jedem Montag.(Bild: Johannes Gellner)

Ein außergewöhnlicher Ball
Der Startschuss erfolgt am 7. Februar mit dem ersten Theater-im-Bahnhof-Hausball – eine politische, nicht ganz klassische Tanzveranstaltung mit vielen Emotionen und noch mehr Überraschungen.

183 Abgeordnete
Spannend wird Monika Klengels Projekt „183 Abgeordnete. Die letzten Tage von Österreich, wie wir es kennen“, das in Koproduktion mit dem Schauspielhaus am 9. Mai in dessen Schauraum Premiere hat. Dafür wurde den Nationalratsabgeordneten der jetzigen Regierung genau aufs Maul geschaut. Der Text besteht nicht aus Kommentaren dazu, sondern rein aus Zitaten. Brisante Fragen werden so dennoch gestellt.

Das Theater im Bahnhof im Jahr 2073
Im Herbst folgt „Neue Kolonien“ von Helene Thümmel in Kooperation mit dem Volkskundemuseum. Im dortigen Trachtensaal wird der Blick ins Jahr 2073 geworfen und die dann praktizierte Arbeit im TiB erkundet.

Knapp vor dem Pensionsschock
„Abschied von der Arbeit“ nennt Johanna Hierzegger ihr Projekt, bei dem sie Menschen an ihrem letzten Arbeitstag vor der Pension filmisch begleitet. Die Installation mit abendlichen Gesprächen wird im November zu erleben sein.

Die Zukunft der Gesellschaft
Und zuletzt will sich Helmut Köpping in „Der Liebe der Volksschullehrerinnen“ mit jenen Menschen, die an der Zukunft der Gesellschaft arbeiten, auseinandersetzen. Premiere: Anfang 2027

Eine Kooperation mit Zaid Alsalame steht ebenfalls auf dem Plan: Sein „Kabarett“-Projekt aus dem steirischen herbst „1000 Euro und eine Nacht“ (Regie: Ed Hauswirth) soll im Theater im Bahnhof weitere fünf Episoden erhalten. An spielfreien Tagen steht das Haus zudem Gästen wie Erstes Wiener Heimorgelorchester oder Dossier Hinterzimmer offen.

