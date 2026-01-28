Wenn Politik, Körper und Emotion zusammenspielen

183 Abgeordnete

Spannend wird Monika Klengels Projekt „183 Abgeordnete. Die letzten Tage von Österreich, wie wir es kennen“, das in Koproduktion mit dem Schauspielhaus am 9. Mai in dessen Schauraum Premiere hat. Dafür wurde den Nationalratsabgeordneten der jetzigen Regierung genau aufs Maul geschaut. Der Text besteht nicht aus Kommentaren dazu, sondern rein aus Zitaten. Brisante Fragen werden so dennoch gestellt.