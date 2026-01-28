Wenn Politik, Körper und Emotion zusammenspielen

Sein Konzept für die kommenden drei Jahre präsentierte das Team des Grazer Theaters im Bahnhof. Darin dreht sich alles um das spannende Zusammenspiel von Politik, Körper und Emotion. Mit vier neuen Projekten, erfolgreichen Formaten, Gastspielen und Kooperationen bietet man ein dichtes Programm.
Durchgehende Erzählungen über einen längeren Zeitraum sind den kreativen Köpfen des Theaters im Bahnhof wichtig. Aktuell sind es die Begriffe „Politik“, „Körper“ und „Emotion“, die sie in den Jahren 2026 bis 2028 abarbeiten.
Heuer stehen vier neue Projekte an, dazu die Fortsetzung bestehender Formate (die Montags-Impro-Show feiert im Mai ihre ersten 30 Jahre; „Game of Dead“ ist auch schon 15) sowie ein wenig Freiraum für schnelle Reaktionen auf Aktuelles. Insgesamt 80 Aufführungen soll es in Graz geben, zudem noch Gastspiele im In- und Ausland.
Ein außergewöhnlicher Ball
Der Startschuss erfolgt am 7. Februar mit dem ersten Theater-im-Bahnhof-Hausball – eine politische, nicht ganz klassische Tanzveranstaltung mit vielen Emotionen und noch mehr Überraschungen.
183 Abgeordnete
Spannend wird Monika Klengels Projekt „183 Abgeordnete. Die letzten Tage von Österreich, wie wir es kennen“, das in Koproduktion mit dem Schauspielhaus am 9. Mai in dessen Schauraum Premiere hat. Dafür wurde den Nationalratsabgeordneten der jetzigen Regierung genau aufs Maul geschaut. Der Text besteht nicht aus Kommentaren dazu, sondern rein aus Zitaten. Brisante Fragen werden so dennoch gestellt.
Das Theater im Bahnhof im Jahr 2073
Im Herbst folgt „Neue Kolonien“ von Helene Thümmel in Kooperation mit dem Volkskundemuseum. Im dortigen Trachtensaal wird der Blick ins Jahr 2073 geworfen und die dann praktizierte Arbeit im TiB erkundet.
Knapp vor dem Pensionsschock
„Abschied von der Arbeit“ nennt Johanna Hierzegger ihr Projekt, bei dem sie Menschen an ihrem letzten Arbeitstag vor der Pension filmisch begleitet. Die Installation mit abendlichen Gesprächen wird im November zu erleben sein.
Die Zukunft der Gesellschaft
Und zuletzt will sich Helmut Köpping in „Der Liebe der Volksschullehrerinnen“ mit jenen Menschen, die an der Zukunft der Gesellschaft arbeiten, auseinandersetzen. Premiere: Anfang 2027
Eine Kooperation mit Zaid Alsalame steht ebenfalls auf dem Plan: Sein „Kabarett“-Projekt aus dem steirischen herbst „1000 Euro und eine Nacht“ (Regie: Ed Hauswirth) soll im Theater im Bahnhof weitere fünf Episoden erhalten. An spielfreien Tagen steht das Haus zudem Gästen wie Erstes Wiener Heimorgelorchester oder Dossier Hinterzimmer offen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.