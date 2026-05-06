Ex-Profiboxer ließ bei Bar-Streit Fäuste fliegen

Am Dienstagabend ist es in einem Lokal im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurden ein 46-jähriger Mann aus Russland und ein 25-jähriger Mann aus Afghanistan verletzt.
Laut Zeugenaussagen soll der 25-Jährige den 46-Jährigen zunächst ohne ersichtlichen Grund im Lokal attackiert haben. Andere Gäste griffen ein und trennten die beiden Kontrahenten.
Vor dem Lokal eskalierte die Situation erneut: Der 46-Jährige nahm den jüngeren Mann in einen Würgegriff und schlug mehrfach auf dessen Kopf ein.
Der 25-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes ins Krankenhaus eingeliefert.
Der 46-Jährige, der angab, ehemaliger Profiboxer zu sein, wurde von der Polizei festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt Salzburg überstellt.
Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Vorfalls dauern an.
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