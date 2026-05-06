Landet Fußball-Causa in Bischofshofen vor Gericht?

Stadtpolitik ist beruhigt

Bischofshofens Stadtamtsdirektor Andreas Simbrunner zeichnete gegenüber der „Krone“ ein gänzlich anderes Bild: „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum dieses Gesetz hier schlagend würde.“ So habe es sich beim Papier für die Nutzung des Sportplatzes nur um eine „Nutzungsvereinbarung“ und keinen „Mietvertrag“ gehandelt. Diese Vereinbarung sei zudem unentgeltlich gewesen, schließlich konnte der BSK die Sportanlage bislang kostenlos nutzen. Ebenfalls ein zentraler Punkt: Das Gesetz trifft nur auf Verträge zu, die seit 31. Dezember 1985 ununterbrochen gelten. 2005 und 2017 habe man mit dem BSK jeweils neue Nutzungsvereinbarungen geschlossen.