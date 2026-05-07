Fast 30.000 Einzelkämpfer in Tiroler Wirtschaft

Besonders viele EPU in Innsbruck und Umgebung

Ein näherer Blick auf die Statistik zeigt, dass sich der Großteil der EPU auf die Landeshauptstadt und Umgebung konzentriert. Im Bezirk Innsbruck-Stadt zählt die WK 5000 derartige Unternehmensformen, im Bezirk Innsbruck-Land mit 7200 noch mehr. „Doch auch in anderen Bezirken sind EPU stark verankert, etwa in Kufstein und Kitzbühel, wo jeweils mehrere tausend zur regionalen Wertschöpfung beitragen“, verdeutlicht Schuchter.