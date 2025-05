Wenn ganzer Lkw samt Fracht spurlos verschwindet

Ein Lkw fährt vor, Papiere werden überprüft, die Ware verladen und auf die Reise geschickt. Am Ziel ankommen wird sie aber nie. So oder so ähnlich passiert das Tiroler Firmen immer wieder. „Ein Sub- oder Subsubunternehmer holt die Ware ab und veruntreut diese, sodass sie auf der Reise verschwindet und nie ankommt“, beschreibt Polizei-Sprecher Stefan Eder die Masche, die Tirols Transportgewerbe derzeit zu denken gibt. „Das passiert, weil es viele Firmen dazwischen gibt, Aufträge an Subunternehmer weitergegeben werden.“