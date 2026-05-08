Wirtschaftsflaute kostet viele Jobs im weiten Land

Aufschwung in vier Regionen

Regional gibt es bei der Entwicklung der Arbeitsmarktsituation große Unterschiede im Bundesland. Im Bezirk Melk stieg die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen um mehr als 23 Prozent an, im Bezirk Horn um 17,4 Prozent. Auch die Arbeitsämter in Krems, Lilienfeld und Schwechat verzeichnen ein Arbeitslosen-Plus von mehr als 10 Prozent. Einen Hoffnungsstreifen am Horizont sieht man indes in den Regionen Gmünd, Zwettl, St. Pölten und Waidhofen an der Ybbs – hier ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken.