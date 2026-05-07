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Wörthersee-Musikfest

Stimmgewaltige Jubilare bei 10. Matakustix-Show

Kärnten
07.05.2026 04:00
(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Matakustix und ihre musikalischen Gäste lassen es zu ihrem 10. Show-Jubiläum in der Wörthersee-Ostbucht heuer so richtig krachen. Das lässt sich auch eine Mölltaler Legende nicht entgehen. 

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Seit Jahren lockt Mister Matakustix Matthias Ortner mit seiner „Etwas anderen Heimatshow“ Tausende Besucher und heimische Kollegen aus der Musikszene in die Wörthersee-Ostbucht. Ob Pop, Rock, Schlager, Volksmusik oder Gesangsgruppen – bei der Matakustix Show verschmelzen alle Genres zum klangvollen Highlight. Für junge, bis jung gebliebene Liebhaber ehrlicher Musik. Hinsichtlich Muttertag also eine Win-win-Situation.

Amadeus-Gewinnerin Caro Fux ist ebenfalls mit an Bord in der Ostbucht.
Amadeus-Gewinnerin Caro Fux ist ebenfalls mit an Bord in der Ostbucht.(Bild: Nicole Seiser)
Die jungen Fidelen geigen mit Mölltal-Legende Huby Mayer auf.
Die jungen Fidelen geigen mit Mölltal-Legende Huby Mayer auf.(Bild: ipmedia)
Die stimmgewaltige Mädels und JUngs von Oktakord.
Die stimmgewaltige Mädels und JUngs von Oktakord.(Bild: Stefan Reichmann)
Zum ersten Mal als Gast von Matthias Ortner dabei: Nockis-Ikone Gottfried Würcher.
Zum ersten Mal als Gast von Matthias Ortner dabei: Nockis-Ikone Gottfried Würcher.(Bild: Wolfgang Handler)

Zumal heuer bei der mittlerweile 10. Show so richtig die Post abgehen wird - mit Unterstützung zahlreicher Stargäste! Denn neben „Nockis“-Ikone Gottfried Würcher und der frischgebackenen Amadeus-Gewinnerin Caro Fux wird auch die Mölltaler Musik-Legende Huby Mayer zu Ehren von Matakustix mit den „Jungfidelen“ auf die Bühne zurückkehren! Für das stimmliche Sahnehäubchen sorgen die Mädels und Jungs Vokalgruppe Oktakord!

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Sämtliche Informationen und Karten für die Matakustix-Jubiläumsshow am 3. Juli in der Wörthersee-Ostbucht gibt es unter unter www.ip-media.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen

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