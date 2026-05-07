Stimmgewaltige Jubilare bei 10. Matakustix-Show

Zumal heuer bei der mittlerweile 10. Show so richtig die Post abgehen wird - mit Unterstützung zahlreicher Stargäste! Denn neben „Nockis“-Ikone Gottfried Würcher und der frischgebackenen Amadeus-Gewinnerin Caro Fux wird auch die Mölltaler Musik-Legende Huby Mayer zu Ehren von Matakustix mit den „Jungfidelen“ auf die Bühne zurückkehren! Für das stimmliche Sahnehäubchen sorgen die Mädels und Jungs Vokalgruppe Oktakord!