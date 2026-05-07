Stimmgewaltige Jubilare bei 10. Matakustix-Show

Matakustix und ihre musikalischen Gäste lassen es zu ihrem 10. Show-Jubiläum in der Wörthersee-Ostbucht heuer so richtig krachen. Das lässt sich auch eine Mölltaler Legende nicht entgehen.
Seit Jahren lockt Mister Matakustix Matthias Ortner mit seiner „Etwas anderen Heimatshow“ Tausende Besucher und heimische Kollegen aus der Musikszene in die Wörthersee-Ostbucht. Ob Pop, Rock, Schlager, Volksmusik oder Gesangsgruppen – bei der Matakustix Show verschmelzen alle Genres zum klangvollen Highlight. Für junge, bis jung gebliebene Liebhaber ehrlicher Musik. Hinsichtlich Muttertag also eine Win-win-Situation.
Zumal heuer bei der mittlerweile 10. Show so richtig die Post abgehen wird - mit Unterstützung zahlreicher Stargäste! Denn neben „Nockis“-Ikone Gottfried Würcher und der frischgebackenen Amadeus-Gewinnerin Caro Fux wird auch die Mölltaler Musik-Legende Huby Mayer zu Ehren von Matakustix mit den „Jungfidelen“ auf die Bühne zurückkehren! Für das stimmliche Sahnehäubchen sorgen die Mädels und Jungs Vokalgruppe Oktakord!
Sämtliche Informationen und Karten für die Matakustix-Jubiläumsshow am 3. Juli in der Wörthersee-Ostbucht gibt es unter unter www.ip-media.tv und in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen
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