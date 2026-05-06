Sanfte Wandertouren mit herrlichem Ausblick

Im Osten Kärntens weichen die schroffen Gipfel der Tauern einer sanfteren Landschaft. Doch im Süden locken die Karawanken mit anspruchsvollen Touren. Stets begeistert der schöne Ausblick – und das alles bequem mit den Kärntner Linien.
Umso weiter der Blick in den Osten Kärntens wandert, desto sanfter werden die Berge. Und so schätzen besonders Genusswanderer die Unterkärntner Gipfel.
Nicht, dass es keine sportlichen Herausforderungen und lohnende Gipfelerlebnisse gibt: Der Aufstieg auf den Freiberg von Zell Pfarre dauert zwar nur knapp über zwei Stunden, doch man legt dabei 940 Höhenmeter zurück. Oben begrüßt Gipfelstürmer ein unvergleichlicher Blick in die Karawanken im Süden. Sogar den Dobratsch sieht man in der Ferne.
Blick ins Görtschitztal und ein Schlossbesuch
Besteigt man die öffentlichen Verkehrsmittel aus Klagenfurt in Richtung Norden, erreicht man bald das Görtschitztal. Von Brückl aus führt ein entspannter Weg auf den Lippekogel. Von dessen Gipfel auf 1065 Metern Seehöhe eröffnet sich den Wanderern ein herrlicher Blick ins Görtschitztal.
Und für Liebhaber mittelalterlicher Gemäuer gibt es nicht bloß die Burg Hochosterwitz. Der Schlossberg-Rundweg in Wolfsberg belohnt mit einem Schlossbesuch und Ausblick. Start- und Ziel liegen beim Hauptbahnhof – da bieten sich die Kärntner Linien perfekt für die Anreise an.
Sie bekommen das Büchlein im Klagenfurter Kundenbüro des Verkehrsverbunds Kärnten und bei den Auskunftsstellen der Kärntner Linien.
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