Sanfte Wandertouren mit herrlichem Ausblick

Nicht, dass es keine sportlichen Herausforderungen und lohnende Gipfelerlebnisse gibt: Der Aufstieg auf den Freiberg von Zell Pfarre dauert zwar nur knapp über zwei Stunden, doch man legt dabei 940 Höhenmeter zurück. Oben begrüßt Gipfelstürmer ein unvergleichlicher Blick in die Karawanken im Süden. Sogar den Dobratsch sieht man in der Ferne.