Antritt bei Luftwaffe

Prinzessin Leonor ist jetzt ein „Top Gun“-Royal!

Royals
01.09.2025 15:38
Kronprinzessin Leonor in Uniform bei ihrem Antritt in der Luftwaffenakademie in San Javier
Kronprinzessin Leonor in Uniform bei ihrem Antritt in der Luftwaffenakademie in San Javier(Bild: Viennareport)

Kronprinzessin Leonor auf den Spuren von Tom Cruise! Die Tochter von König Felipe von Spanien hat am Montag ihre Sommerferien beendet und ihre Ausbildung bei der Luftwaffenakademie in San Javier im spanischen Murcia angetreten. 

Die 19-Jährige machte bei ihrer Ankunft in der Luftwaffenakademie in ihrer dunkelblauen Uniform samt Schirmmütze und weißer Handschuhe eine ausgesprochen gute Figur.

Leonor wird Pilotin
Für die Kronprinzessin ist es der letzte ihrer drei militärischen Ausbildungsgänge, wo sie zur Pilotin für Hubschrauber und Militärjets ausgebildet werden soll.

Leonor startete am Montag den letzten ihrer drei Ausbildungsgänge. Im kommenden Jahr wird sie ...
Leonor startete am Montag den letzten ihrer drei Ausbildungsgänge. Im kommenden Jahr wird sie bei der Luftwaffe zur Pilotin ausgebildet werden.(Bild: Viennareport)

Zuvor schloss Leonor bereits die Allgemeinen Armeeakademie in Saragossa und der Marineschule von Marin, wo sie unter anderem sechs Monate an Bord des Schulschiffs „Juan Sebastián Elcano“ navigierte, erfolgreich ab. 

Das königliche Staatsoberhaupt in Spanien ist nicht nur oberster Repräsentant des Landes, sondern formell auch Befehlshaber der Armee. Eine Rolle, die Leonor als Nachfolgerin ihres Vaters König Felipe einmal innehaben wird und für die sie jetzt schon vorbereitet wird.

Auf Papas Spuren
Die Luftwaffenschule im spanischen Küstenort beherbergt über 1000 Kadetten, Lehrkräfte und weiteres Personal. Neben Wohngebäuden, Sporthallen, einem Schwimmbad sowie Cafeterien und einer Bibliothek gibt es natürlich auch Start- und Landepisten für das Pilotentraining. 

In San Javier absolvierte übrigens auch schon Felipe 1989 seine Flugausbildung, und zuvor auch Ex-König Juan Carlos. Mit Leonor ist es nun die dritte royale Generation, die hier ausgebildet werden soll.

Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
